Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Inter, niente Thuram contro la Fiorentina: l'attaccante ai box , attesi gli esami per Mkhitaryan

Inter, niente Thuram contro la Fiorentina: l’attaccante ai box , attesi gli esami per Mkhitaryan

26 Ottobre

MkhitaryanThuram

Lo riporta Gianluca di Marzio, per la Fiorentina di Stefano Pioli si prospettano giorni cruciali. Dopo la sfida con il Bologna, i viola torneranno a San Siro, gara importante anche per l’Inter di Cristian Chivu, reduce dalla sconfitta nel big match con il Napoli, tra polemiche e rimpianti. L’allenatore nerazzurro dovrà fare a meno di Marcus Thuram, ancora alle prese con un lavoro personalizzato in allenamento. Situazione diversa invece per Henrikh Mkhitaryan, che nei prossimi giorni si sottoporrà agli esami per valutare l’entità del suo ultimo infortunio.

