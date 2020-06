È iniziata la caccia della Fiorentina ad un attaccante. Secondo La Nazione, i viola sono pronti a puntare Belotti il quale dal Torino non viene valutato meno di 70 milioni. Tanti quindi, troppi.

Thuram? Da sempre piace alla Fiorentina, l’operazione non è impossibile così come Piatek è pronto a lasciare l’Hertha Berlino. A gennaio aveva un prezzo alto, ora non più. Può arrivare a Firenze in prestito con un riscatto nel 2022.

La storia Ibrahimovic-Milan come finirà? In caso di svincolo potrebbe spuntare anche la Fiorentina, si defila il Bologna.