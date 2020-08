Sono diversi i nomi che circolano in orbita Fiorentina per la sostituzione di Federico Chiesa, nel caso in cui dovesse lasciare Firenze. Il primo nome che torna in auge è quello di Marcus Thuram. I viola sono da tempo sul figlio d’arte ma il Borussia Monchengladbach chiede minio 20 milioni. Eder in viola? Difficile, l’ingaggio che percepisce in Cina è altissimo, se dovessero fare un sacrificio i gigliati preferirebbero farlo per Mario Mandzukic. Lo scrive La Nazione.

