Bucciantini: "Kean e Thuram sono simili, caratteristiche importanti. Dimarco può essere la chiave"

Il commento tecnico di Bucciantini sul match del Franchi, dove la Fiorentina affronterà l'Inter di Simone Inzaghi

Il giornalista ed opinionista Marco Bucciantini, ospite a Sky Sport 24, ha analizzato gli aspetti tecnici del match del Franchi, dove domenica si affronteranno Fiorentina e Inter alle ore 18. Queste le sue parole:

"L’Inter è una delle squadre che fa gioco con la tecnica dei centrocampisti, con la capacità di rimuovere i difensori dal campo, in modo tale da trovare Dimarco libero. Dimarco è il mistero della Serie A, perché nessuno riesce mai a marcarlo. Thuram ti permette di vincere duelli per area, per terra, sui lati, in profondità. Quando un centravanti ti dà queste cose, è importante. Questo però è anche Kean".

Sentite Caressa: “Se la Fiorentina gioca come al solito contro l’Inter rischia grosso, occhio a Thuram”

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