Sentite Caressa: "Se la Fiorentina gioca come al solito contro l'Inter rischia grosso, occhio a Thuram"

Il noto giornalista ed opinionista Fabio Caressa ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Champions League sulla partita di Domenica tra Fiorentina ed Inter, queste le sue parole:"Fior...

Il noto giornalista ed opinionista Fabio Caressa ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Champions League sulla partita di Domenica tra Fiorentina ed Inter, queste le sue parole:

"Fiorentina-Inter mi auguro sia una partita spettacolare e penso possa esserlo, perchésono due squadre che cercano di fare goal e la Fiorentina lo sappiamo ha fatto anche delle goleade. Io non credo che la Fiorentina possa giocare come al solito contro l'Inter perchè con l'Inter rischia grosso visto quando verticalizza con Thuram è una squadra che fa male. Ecco l'Inter forse può fare a meno di Chalanoglu ora che ha Zielisnki ma non di Thuram"

GRAVINA SI RICANDIDA

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