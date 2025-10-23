Il Corriere della Sera titola: “Thuram non recupera, il francese salta la partita con la Fiorentina”

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’attaccante francese dell’Inter Marcus Thuram salterà anche la sfida contro la Fiorentina della prossima settimana, infatti l’attaccante che è fermo da qualche tempo per un problema al bicipite femorale e non ha fretta di accelerare i tempi, rischiando una ricaduta magari più grave. L’Inter non ha fretta perché i sostituti si stanno rivelando all’altezza con Bonny ed Esposito in luce nelle ultime partite e quindi non si forzerà la mano per il rientro.