Il Corriere della Sera titola: “Thuram non recupera, il francese salta la partita con la Fiorentina”

Mirko Carmignani

#FiorentinaInterThuram

L'attaccante francese è infortunato da alcune settimane e non recupererà per il match infrasettimanale con i viola

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’attaccante francese dell’Inter Marcus Thuram salterà anche la sfida contro la Fiorentina della prossima settimana, infatti l’attaccante che è fermo da qualche tempo per un problema al bicipite femorale e non ha fretta di accelerare i tempi, rischiando una ricaduta magari più grave. L’Inter non ha fretta perché i sostituti si stanno rivelando all’altezza con Bonny ed Esposito in luce nelle ultime partite e quindi non si forzerà la mano per il rientro.

