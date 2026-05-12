Juventus, Thuram rischia di saltare la partita contro la Fiorentina. Yildiz non è ancora al 100%

La Fiorentina sarà chiamata ad affrontare la Juventus, che si lotta l'ingresso in Champions, ma la rosa rischia di non essere al completo

Il centrocampista bianconero, Kephren Thuram si è allenato ancora a parte, il quale è alle prese da ormai diverso tempo, con un problema muscolare e, già contro il Lecce era rimasto in panchina. Manca ancora tanto alla sfida contro la Fiorentina, ma l'impressione è che il classe 2001 possa ancora una volta non essere titolare. Se così fosse, Spalletti è pronto a schierare dal 1° minuto Teun Koopmainers.

Le condizioni di Yildiz non preoccupano più di tanto, il turco continua a sentire un fastidio al tendine rotuleo del ginocchio sinistro e non è quindi al 100%.

Lo scrive Tuttosport.