Thuram cita Kean dopo la diatriba col Pengwin ironizzando con Zielinski: "Fra sei polacco"

L'attaccante francese ha citato l'episodio del litigio con Kean protagonista

Il centravanti nerazzurro Marcus Thuram ha ripreso la frase di Kean nel litigio con il Pengwin alle Iene e l'ha indirizzata con ironia al compagno di squadra Zielinski, anche lui polacco, mentre il Pengwin lo è solo di origine ma comunque italiano. Infatti, in una storia su Instagram, il francese ha messo una foto di Zielinski scrivendo "Fra sei polacco" ovvero quanto detto da Kean al Pengwin.