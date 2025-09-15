Putiferio Thuram: ride sul 4-3 della Juventus, Ranocchia svela: "Voleva che ammettesse il fallo"

Andrea Ranocchia spiega la risata di Thuram, giocatore dell'Inter, nel momento in cui l'arbitro stava decidendo sul quarto gol bianconero

Una risata che ha fatto discutere. Meglio, ha fatto infuriare i tifosi dell'Inter. Le immagini sono arcinote: durante la revisione al Var del gol di Adzic, quello del definitivo 4-3 della Juve sull'Inter, Marcus Thuram si avvicina al fratello Kephren, si copre la bocca con la maglietta ma l'espressione del viso mostra chiaramente che dopo avergli detto qualcosa scoppia in una risata. Apriti cielo! Ma come è possibile? In effetti, ne hanno ben donde i tifosi nerazzurri, un siparietto paradossale.

Ma c'è una spiegazione, che non 'scagiona' del tutto l'attaccante francese ma, per lo meno, favorisce un'interpretazione un poco più sfumata dell'accaduto. A fornirla è stato Andrea Ranocchia, ex difensore interista, a Pressing: "Non posso svelare la fonte ma so per certo che Marcus si è avvicinato al fratello per dirgli di ammettere che aveva fatto fallo su Bonny e a quel punto gli è venuto da sorridere". Una spiegazione che magari non placherà la rabbia dei tifosi ma che dà più senso al comportamento di Marcus, altrimenti completamente incomprensibile.