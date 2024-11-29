Pastore non ha dubbi: "Vincerà l'Inter 2-1 con i gol di Thuram e Lautaro. Della Fiorentina segnerà Gosens"
Il pronostico di Giuseppe Pastore: "Sono convinto che segnerà Thuram, occhio anche a Lautaro. Ne sono convinto da una settimana
Il giornalista Giuseppe Pastore, nella diretta di Cronache di Spogliatoio in L'ascia Raddoppia, ha fatto il suo pronostico di Fiorentina-Inter, match valido per la 14° giornata. Queste le sue parole:
"Fiorentina-Inter? Per me vince l'Inter, ne sono convinto da una settimana. Per me vince 2-1 e fa gol Thuram. Potrebbe segnare anche Lautaro Martinez, pensandoci bene. La Fiorentina potrebbe segnare nel finale, accorciando le distanze con il gol di Gosens da calcio piazzata. Prevedo 5-6 minuti finali di assedio, però vincono i nerazzurri".
Sentite Caressa: “Se la Fiorentina gioca come al solito contro l’Inter rischia grosso, occhio a Thuram”
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