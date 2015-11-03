Notizie Lautaro Fiorentina

Sky sport rivela: “Lautaro ancora a parte nell’allenamento odierno, difficile la sua presenza contro la Fiorentina”
20 marzo 2026 16:37
Lautaro accelera i tempi, a Firenze sarà a disposizione dopo l'infortunio al polpaccio
13 marzo 2026 13:55
Caso bestemmia Lautaro: indagine partita dopo denuncia tifosi Juve. Procura deve controllare se è fake
01 marzo 2025 16:15
La procura federale apre un indagine per la bestemmia di Lautaro ma con il Napoli sarà in campo
26 febbraio 2025 11:43
Scandalo a San Siro, palla di mezzo metro fuori. Non c'è l'angolo che porta al gol dell'Inter
10 febbraio 2025 21:34
Lautaro: "Per noi dell'Inter la partita è finita quando Bove è caduto a terra. Ho sentito gli argentini della Fiorentina e Palladino"
02 dicembre 2024 22:13
Kean Vs Lautaro, il nuovo e l’indomabile. Le motivazioni possono essere il vantaggio del viola
01 dicembre 2024 10:09
Pastore non ha dubbi: "Vincerà l'Inter 2-1 con i gol di Thuram e Lautaro. Della Fiorentina segnerà Gosens"
29 novembre 2024 16:01
Trevisani attacca Lautaro: "Al Mondiale ha fatto il portaborracce". Il 'Toro' risponde: "Ho portato anche la coppa"
28 maggio 2024 15:14
Italiano: "Beltran è cambiato rispetto a quando è arrivato", il Vikingo eguaglia i gol del primo Lautaro
18 febbraio 2024 19:44
Bertoni rivela: "Avevo offerto Lautaro alla Fiorentina, ne avevo parlato con Antognoni e Corvino"
16 febbraio 2024 11:07
Scugnizzo viola: “La società non ha più alibi. Il frigo è pieno si, ma di chiacchiere. Parisi, che involuzione”
29 gennaio 2024 13:11
Beltrán alla prova del nove contro l'Inter: è sfida in salsa argentina con Lautaro
28 gennaio 2024 14:38
“Beltran mostra la sua qualità tra le linee. La Fiorentina avrà il nuovo Lautaro Martinez?”
04 dicembre 2023 14:10
Corriere Fiorentino: “Lautaro fa paura e Italiano boccia il turnover. Viola pronta per il salto di qualità”
03 settembre 2023 09:44
Moviola Gazzetta: “Castrovilli giallo in differita… sarebbe stato espulso. Igor-Lautaro? Dubbi, la trattenuta c’è”
02 aprile 2023 10:24
Meglio di Cabral solo Osimhen e Lautaro in questo 2023: 6 gol nelle ultime sei partite
13 marzo 2023 09:42
L'Argentina senza Gonzalez è un disastro, figuraccia alla prima ai Mondiali con la modesta Arabia Saudita
22 novembre 2022 12:59
Il retroscena, Lautaro Martinez all'Inter grazie a Batistuta: "Mi hanno chiamato, gli ho detto di prenderlo"
22 ottobre 2022 15:39
"Lautaro ha una relazione con Lukaku" dall'Argentina lanciano la fake news che fa il giro del mondo
13 settembre 2022 21:30
Il Cies vive su Marte, per loro è Lautaro il miglior attaccante del 2021 in serie A, escluso Vlahovic
21 dicembre 2021 12:26
Moviola Gazzetta, Calvarese sbaglia a fischiare rigore su Lautaro poi il VAR corregge tutto
27 settembre 2020 10:08
L'inter batte la Samp 2-1 e torna in scia alla coppia scudetto. Decisivi Lautaro e Lukaku
22 giugno 2020 00:34
Gazzetta, se Lautaro parte, l'Inter punta tutto su Chiesa: per prenderlo servono 70 milioni
08 giugno 2020 10:46
L'elogio del Ct U20 dell'Argentina a Lautaro: "È molto simile a Batistuta ed è anche più tecnico"
04 maggio 2020 15:59
Bertoni: "Il mio sogno sarebbe Chiesa-Ribery-Lautaro in viola. Castrovilli ad inizio stagione era imprendibile"
22 aprile 2020 11:41
Tuttosport, Chiesa-Lautaro: devono uscire allo scoperto se vogliono la cessione
22 aprile 2020 11:22
Pezzella: "Di Carmine si è scusato. Ho parlato con Lautaro, di sicuro non per complimentarmi"
19 dicembre 2019 12:37
Caso: "Lautaro poteva essere espulso. Chiesa? Si sta rivelando un boomerang per i viola"
16 dicembre 2019 15:20
Cesari attacca: "Giallo a Lautaro Martinez? E' stato Dragowski a franargli addosso"
16 dicembre 2019 12:14
È guerra in casa Inter, Spalletti: "Avevo convocato Icardi ma non è voluto venire. La fascia..."
13 febbraio 2019 18:33
L'Inter vince ancora a San Siro con i gol di Lautaro e Politano, annullato un gol al Cagliari con il Var
29 settembre 2018 22:15
Pronti 9 milioni per la punta Lautaro Martinez: Corvino si è innamorato del classe '97...
18 novembre 2017 15:29
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