Pronti 9 milioni per la punta Lautaro Martinez: Corvino si è innamorato del classe '97...

Gianlucadimarzio.com riporta di un nuovo obiettivo di mercato per la Fiorentina. Il viaggio di Pantaleo Corvino in sudamerica ha portato in dote un forte interesse per Lautaro Martinez, attaccante cla...

Gianlucadimarzio.com riporta di un nuovo obiettivo di mercato per la Fiorentina. Il viaggio di Pantaleo Corvino in sudamerica ha portato in dote un forte interesse per Lautaro Martinez, attaccante classe 1997 del Racing Avellaneda. Contatti continui tra le parti per l’attaccante argentino, per il quale la Fiorentina sarebbe disposta a mettere sul piatto 9 milioni di euro come base fissa, più tasse e commissioni. Un investimento oneroso per quello che viene considerato un potenziale crack.