“Non ci dobbiamo dimenticare che Salah – ha detto Daniel Bertoni, ex viola al Corriere dello Sport – uno dei talenti più forti del calcio europeo, ha giocato in viola. Alla Fiorentina consiglierei di prendere l’attaccante Lucas Alario del Bayer Leverkusen che risolverebbe il problema del gol visto che segna parecchio. E per la difesa il paraguaiano Robert Rojas, detto “El Sicario” del River Plate classe ’96”.

“Castrovilli è fortissimo – ha aggiunto – soprattutto all’inizio era imprendibile. Chiesa è straordinario e deve solo segnare di più, ma nella Fiorentina manca anche un giocatore-assist. Gli attaccanti viola muoiono di fame perchè non c’è nessuno che serva loro dei palloni. Hanno bisogno di un centrocampista regista che lo faccia. Finché Ribery non si è infortunato il problema si sentiva meno”.

“Chiesa-Ribery bella coppia ma il mio sogno sarebbe stato quello di vedere Chiesa-Ribery-Lautaro Martinez insieme in viola. Iachini è un grintoso. Però nei club contano i giocatori per puntare in alto.