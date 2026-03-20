20 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:15

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sky sport rivela: “Lautaro ancora a parte nell’allenamento odierno, difficile la sua presenza contro la Fiorentina”

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Sky sport rivela: “Lautaro ancora a parte nell’allenamento odierno, difficile la sua presenza contro la Fiorentina”

Redazione

20 Marzo · 16:37

Aggiornamento: 20 Marzo 2026 · 16:37

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#Fiorentinalautaro

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Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono aggiornamenti su Lautaro Martinez: “Il Toro ha lavorato a parte anche nella giornata di oggi e dunque, salvo sorprese dell’ultimo minuto, non sarà all’Artemio Franchi per il posticipo contro la Fiorentina.
Discorso diverso invece per Bastoni, che sta migliorando, ma prova ancora fastidio e anche oggi ha svolto una parte del lavoro in gruppo e una parte individualmente.”

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