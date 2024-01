Beltrán alla prova del nove contro l’Inter: è sfida in salsa argentina con Lautaro

Oltre ad essere una partita importantissima per la Fiorentina per continuare al meglio il proprio cammino in campionato, Fiorentina-Inter deve essere la notte del “Vikingo”. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport in prima pagina, stasera è una sfida ed un crocevia cruciale per l’esperienza in viola di Lucas Beltrán che si troverà davanti quello che attualmente è il miglior attaccante del campionato italiano, Lautaro Martinez, suo compagno in nazionale. Un paragone tra i due, adesso, è improponibile, ma Beltrán è appena arrivato in Italia e magari prendendo spunto dal collega argentino sarà capace di emulare le sue gesta come prima di lui qualcun altro che tanto fece sognare il pubblico fiorentino negli anni’90.