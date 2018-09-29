L'Inter vince ancora a San Siro con i gol di Lautaro e Politano, annullato un gol al Cagliari con il Var

E sono quattro, tra campionato e Champions League: l'Inter supera per 2-0 il Cagliari nel terzo anticipo della settima giornata del campionato di Serie A e vola a quota 13 in classifica. Una vittoria...

A cura di Redazione Labaroviola 29 settembre 2018 22:15

Lautaro, Inter

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