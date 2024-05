Trevisani attacca Lautaro: “Al Mondiale ha fatto il portaborracce”. Il ‘Toro’ risponde: “Ho portato anche la coppa”

Non accennano a placarsi le “frecciatine” tra i giocatori dell’Inter e i vari giornalisti sportivi: dopo la diatriba Thuram–Sabatini, arriva anche il turno di quella tra il capocannoniere della Serie A Lautaro Martinez e Trevisani. Il giornalista aveva infatti stuzzicato l’attaccante argentino: secondo Trevisani, al Mondiale vinto dalla nazionale albiceleste nel 2022 il “Toro” è stato solo un portaborracce. E così, questa mattina è arrivata subito la risposta di Lautaro, che non ha apprezzato il commento di Trevisani e a cui ha risposto con una storia Instagram che lo ritrae mentre bacia la Coppa del Mondo conquistata in Qatar con l’Argentina. Immagine a cui l’attaccante allega le parole “Traversa (appellativo usato dal 10 dell’Inter, ndr) ti sei dimenticato, anche la coppa del Mondo ho portato“. Con tre emoticon diverse: lo smile, il trofeo e l’invito a stare zitti. Una replica, da parte di Lautaro, che non si è dunque fatta attendere, con il botta e risposta che potrebbe anche continuare nei prossimi giorni. Lo riporta TMW.

ITALIANO PROVA BARAK NELLA RIFINITURA