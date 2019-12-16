Caso: "Lautaro poteva essere espulso. Chiesa? Si sta rivelando un boomerang per i viola"

Queste le parole rilasciate dal doppio ex di Fiorentina ed Inter Domenico Caso a Radio Sportiva: "Lautaro su Dragowski? Ci stava l'espulsione, poteva saltare il portiere viola e togliere il piede, ha...

Queste le parole rilasciate dal doppio ex di Fiorentina ed Inter Domenico Caso a Radio Sportiva: "Lautaro su Dragowski? Ci stava l'espulsione, poteva saltare il portiere viola e togliere il piede, ha preso un gran rischio. Chiesa per i viola si sta rivelando un boomerang, bisognava lasciarlo andare, inutile tenerlo in questo modo. Borja Valero è un calciatore meraviglioso, ha una classe cristallina, è un grandissimo professionista si è fatto trovare pronto. Quest'Inter è un gioiellino di Conte, sta dando molte soddisfazioni".