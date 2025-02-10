Scandalo a San Siro, palla di mezzo metro fuori. Non c'è l'angolo che porta al gol dell'Inter

Arbitro e guardalinee non vedono, var non può intervenire. Grosso errore arbitrale a danno della Fiorentina

Ha dell'incredibile l'errore arbitrale che ha portato al gol dell'Inter con Lautaro Martinez, l'angolo da cui nasce il vantaggio nerazzurro non ci sarebbe dovuto essere perchè la palla era uscita precedentemente di almeno mezzo metro. Bastoni ha di fatto raccolto la palla fuori dal campo, ha crossato con la respinta viola che poi ha fatto nascere l'angolo. Inutili le proteste viola prima della battuta del calcio piazzato e anche dopo il gol, ma arbitro e guardalinee non hanno visto e il Var non può intervenire sull'assegnazione dei calci d'angolo. Un grave danno per la squadra viola.

LE PAROLE DI CARLO CONTI SULL'OSPITATA DI BOVE A SANREMO

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