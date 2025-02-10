Conti: "Bove a Sanremo per sentire le sue parole sulla tremenda vicenda e lo stop dal calcio"

Carlo Conti, noto tifoso della Fiorentina e prossimo conduttore del Festival di Sanremo, durante la conferenza stampa di inaugurazione della famosa kermesse musicale ha risposto ad una domanda rispett...

Carlo Conti, noto tifoso della Fiorentina e prossimo conduttore del Festival di Sanremo, durante la conferenza stampa di inaugurazione della famosa kermesse musicale ha risposto ad una domanda rispetto alla futura partecipazione al festival del giocatore viola Edoardo Bove: “L’invito ad Edoardo Bove è stato pensato per sentire le sue parole rispetto alla tremenda vicenda che ha vissuto in campo con la maglia della Fiorentina, il suo problema di salute e il suo stop dal calcio. Alcune testimonianze sono più forti delle parole”.

GUDMUNDSSON RITROVA L'INTER

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