Gudmundsson ritrova l'Inter, era il calciatore preferito da Inzaghi per rinforzare la rosa questa estate

Complici i malanni di stagione, Albert Gudmundsson potrebbe non essere parte di Inter-Fiorentina, almeno non dall’inizio. Nulla di più, però, frena l’attaccante islandese, regolarmente convocato da Ra...

Complici i malanni di stagione, Albert Gudmundsson potrebbe non essere parte di Inter-Fiorentina, almeno non dall’inizio. Nulla di più, però, frena l’attaccante islandese, regolarmente convocato da Raffaele Palladino e autore in questa Serie A di 4 gol in 12 giornate. Bottino migliorabile, complici un paio di infortuni e un ambientamento tattico ancora da completare, e forse è questo l’unico rimpianto dei nerazzurri. Gudmundsson, infatti, è stato un’idea dell’Inter nell’ultimo mercato. Forse il preferito di Simone Inzaghi, consapevole che, pur nelle dinamiche perfette da lui create, la squadra avrebbe bisogno di qualche calciatore “diverso”. Per dirne una, qualcuno in grado di saltare l’uomo.

L’interessamento nerazzurro - al pari di quello della Juventus, per esempio - si è arenato sulle vicende extra-campo legate a Gudmundsson, all’epoca dall'esito incerto. Difficile investire su un giocatore che, come poi accaduto, sarebbe potuto uscire indenne, abile e arruolabile dal caso giudiziario che lo ha visto protagonista in Islanda. Ma anche no, e a quel punto il problema (numerico, tecnico, economico) si sarebbe posto. Più facile farlo per la Fiorentina, specie perché in altre condizioni difficilmente avrebbe potuto competere per l’ex Genoa e invece lo ha portato a casa. Alla fine, però, Gudmundsson - influenza permettendo - può giocare e l’Inter non ha un elemento con quelle caratteristiche, anzi a gennaio la dirigenza ha provato a cedere Arnautovic o Correa - magari entrambi - proprio con la speranza di sostituirli con un innesto del genere. Dal Genoa, in compenso, è arrivato Josep Martinez, 13 milioni di euro più bonus e una presenza in Coppa Italia.