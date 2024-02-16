Bertoni rivela: "Avevo offerto Lautaro alla Fiorentina, ne avevo parlato con Antognoni e Corvino"

La Fiorentina è stata la prima squadra ad essere su Lautaro Martinez grazie al lavoro dell'ex viola Daniel Bertoni

Lautaro Martinez è ormai da anni uno dei calciatori migliori della Serie A e sta vivendo la sua stagione migliore. La fascia da capitano dell’Inter, unita al primo posto nella classifica capocannonieri, ne fanno un simbolo del nostro campionato e ovviamente della Beneamata, dove milita ormai dal 2018.

Tutti sanno che il Toro era destinato all’Atletico Madrid, prima che il blitz di Ausilio e Zanetti con la complicità di Milito spingesse il calciatore a cambiare idea, sposando il nerazzurro. In pochi sono a conoscenza, però, dell’aneddoto svelato da Daniel Bertoni a TVPlay. Il connazionale di Lautaro, campione del mondo nel 1978 e con un passato da giocatore della Fiorentina, ha svelato di averlo proposto proprio alla società viola prima che andasse all'Inter

“Avevo proposto Lautaro alla Fiorentina, a Corvino e Antognoni ma non lo hanno preso. Io ho un’amicizia con Antognoni e dopo l’ho detto a Corvino. E niente, poi è esploso. Dopo è andato al Mondiale e non ha giocato, è stato in panchina. Credo che debba giocare bene come sta giocando in Italia. Se sarà titolare in Nazionale, dovrà mantenersi allo stesso livello”.

IL GESTO DI NZOLA DA APPLAUSI

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