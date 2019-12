Altri passaggi dell’intervista di German Pezzella a La Nazione: “Il problema allo zigomo? Forse la colpa è mia, rischio sempre troppo, metto la testa ovunque, me lo diceva anche Simeone. Ho rotto l’arcata sopracciliare ben cinque volte, lo zigomo l’ho fratturato due volte. L’ultima volta che l’ho detto a mia moglie mi ha detto perchè non cambi mestiere? Di Carmine a fine gara mi ha chiesto scusa tramite sms, non penso che i calciatori entrino in campo per far male agli altri. I miei compagni non avevano capito la gravità dell’infortunio, solo io lo sapevo forse per questo non hanno reagito con cattiveria. Il brutto fallo di Lautaro su Dragowski? Conosco bene Lautaro, è un mio compagno di Nazionale, entra duro anche negli allenamenti, è irruento, non controlla la sua esplosività ma non è un cattivo ragazzo. Domenica l’ho preso da una parte e nella nostra lingua gli ho detto quello che pensavo, di sicuro non erano complimenti”.