Notizie Di Carmine Fiorentina

L'ex Di Carmine: "Non vedo l'ora di giocare contro la Fiorentina. È sempre una grande emozione"
25 giugno 2022 19:23
Di Carmine: "Una rivincita il mio primo gol in Serie A contro la Fiorentina, ero deluso quando mi hanno venduto"
28 marzo 2020 13:30
Pezzella: "Di Carmine si è scusato. Ho parlato con Lautaro, di sicuro non per complimentarmi"
19 dicembre 2019 12:37
Moviola, l'attaccante Di Carmine doveva essere sanzionato con un cartellino rosso
25 novembre 2019 09:47
Juric: "Peccato non aver chiuso prima la gara. La Fiorentina tecnicamente è forte"
24 novembre 2019 20:21
Di Carmine: "Emozione indimenticabile il primo goal in A, Fiorentina nel mio cuore"
24 novembre 2019 18:13
Pezzella costretto ad abbandonare il campo dopo la gomitata ricevuta. Probabile rottura dello zigomo
24 novembre 2019 16:08
Archivio