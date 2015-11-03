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Notizie Di Carmine Fiorentina

L'ex Di Carmine: "Non vedo l'ora di giocare contro la Fiorentina. È sempre una grande emozione"

25 giugno 2022 19:23

Di Carmine: "Una rivincita il mio primo gol in Serie A contro la Fiorentina, ero deluso quando mi hanno venduto"

28 marzo 2020 13:30

Pezzella: "Di Carmine si è scusato. Ho parlato con Lautaro, di sicuro non per complimentarmi"

19 dicembre 2019 12:37

Moviola, l'attaccante Di Carmine doveva essere sanzionato con un cartellino rosso

25 novembre 2019 09:47

Juric: "Peccato non aver chiuso prima la gara. La Fiorentina tecnicamente è forte"

24 novembre 2019 20:21

Di Carmine: "Emozione indimenticabile il primo goal in A, Fiorentina nel mio cuore"

24 novembre 2019 18:13

Pezzella costretto ad abbandonare il campo dopo la gomitata ricevuta. Probabile rottura dello zigomo

24 novembre 2019 16:08

Il Verona torna in serie A! L'ex viola Di Carmine firma la rimonta e manda in paradiso i gialloblù

03 giugno 2019 01:32

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