Di Carmine: "Emozione indimenticabile il primo goal in A, Fiorentina nel mio cuore"

Così ha parlato ai microfoni di DAZN Samuel Di Carmine dopo il suo gol vittoria contro la Fiorentina: "Il primo goal in Serie A un'emozione indimenticabile. Dedico questa rete a mia moglie e a mio fig...

Così ha parlato ai microfoni di DAZN Samuel Di Carmine dopo il suo gol vittoria contro la Fiorentina: "Il primo goal in Serie A un'emozione indimenticabile. Dedico questa rete a mia moglie e a mio figlio che hanno sempre creduto in me. Devo tanto alla Fiorentina, sono cresciuto nelle sue giovanili, è sempre nel mio cuore. Felice di questo goal anche perchè sono 3 punti importanti per la nostra salvezza ma non vogliamo fermarci qui, stiamo facendo un buon campionato".