L’ex Di Carmine: “Non vedo l’ora di giocare contro la Fiorentina. È sempre una grande emozione”

L’ex viola Samuel Di Carmine è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della prima sfida di campionato che vedrà la sua Cremonese affrontare il suo passato, la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Mi sto godendo le vacanze qui a Firenze, per ora ci godiamo la promozione e giocare in A per ogni giocatore è il massimo. Prima con la Fiorentina? Giocare contro i viola per me è sempre una grande emozione vista tutta la trafila fin da piccolo, poi ci saranno i miei amici e parenti, non vedo l’ora arrivi quel giorno. Il gol in viola in Uefa? Il primo gol non si scorda mai, mi ricordo tutto, dal cross di Semioli, al mio tiro, alla corsa sotto la curva. Fu una grandissima emozione e quei brividi nessuno me li cancellerà. Da tifoso Europa meritata? Si perché hanno fatto una grandissima stagione. Ero titubante quando è stato ceduto Vlahovic perché cedere un giocatore così forte a gennaio non è facile, ma squadra brava a sopperire ai suoi gol. Anzi proprio perché gli ultimi sei mesi sono stati i più difficili significa che sono stati ancora più bravi e l’allenatore e squadra hanno fatto un grandissimo lavoro”.