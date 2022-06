Pedullà: “Mandragora esclude Milinkovic-Savic. Jovic solo in prestito secco. Punterei su Zurkowski”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della prossima sessione di mercato. Ecco le sue parole:

JOVIC “Dalla Spagna arrivano conferme, ma non sarà una cosa da 24 ore bensì da 48-72 ore. Quando vai a trattare un giocatore con un ingaggio da 6 milioni costato 62 milioni di bonus hai solo una strada: il prestito secco. Come con Odriozola, o ti metti subito d’accordo sul diritto di riscatto o prendi il prestito secco. Inutile disquisire sui soldi spesi da altri. Stessa cosa possiamo rivederla nel trasferimento di Lukaku. Adesso non puoi prenderlo impostando un diritto di riscatto: che cifra metti? L’importante è prenderlo. Più avanti discuteranno della cifra del riscatto perchè al momento non è possibile pattuirla. La ritengo un’operazione corretta”.

MANDRAGORA-MILINKOVIC “È un obiettivo concreto della Fiorentina. Per me sarebbe un grande acquisto. L’inserimento della Fiorentina nella trattativa avrà ripercussioni sulla trattativa per Milinkovic-Savic, o quanto meno ad oggi, 24 giugno, è così”.

PORTIERI “È una questione tutta da vedere. Gollini poteva andare a Monza, ma gli hanno preferito Cragno. La Lazio ha un interesse per Carnesecchi. Dobbiamo capire: secondo voi, Gollini è meglio di Cragno?”

PRIORITÀ “La Fiorentina deve pensare al centravanti: c’è Jovic. Deve chiudere l’esterno: c’è Dodò. E poi deve chiudere per il centrocampista: Mandragora. Quindi direi la Fiorentina si sta muovendo bene. Per tutto il resto c’è tempo”.

DODÒ “Situazione calda. Sta andando avanti, c’è la volontà di Dodò. Non è ancora chiusa, ma si lavora per chiudere”.

CESSIONI “Piatek e Kokorin sono situazioni scandite. Amrabat, a questo punto, non è cedibile e Torreira appartiene al passato. Saponara rinnova. Venuti ha richieste, ma vuole restare a Firenze anche a costo di essere l’alternativa. Agostinelli dovrebbe andare alla Reggina. La Fiorentina dovrà concentrarsi su Milenkovic“.

MILENKOVIC “La prossima settimana è importante per questo fronte. Bisogna capire che cosa accade a Milano sponda Inter. Ranocchia è stato ceduto. Per Skriniar ci sono sempre le sirene francesi del PSG e bisogna capire anche cosa succederà con De Vrij”.

ZURKOWSKI “Io lo terrei all’interno dell’organico della Fiorentina. Ripartendo da zero ha dimostrato di essere fondamentale per l’Empoli. Perchè non dovrebbe far parte dell’organico? Si giocano tante partite ravvicinate e c’è anche l’impegno della Conference League. Non sarà un titolare? Benissimo, sarà una mina vagante. Andrebbe riportato a Firenze per puntarci. Se dovesse rientrare per fare spezzoni, allora sarebbe giusto cederlo. Andrebbe valutato per quello che ha fatto ad Empoli: avrebbe un cartellino importante. Non lo scambierei per Vicario o Bajrami“.

BAJRAMI “Ha grande talento, ma non lo vedo titolare nella Fiorentina. Preferisco Zurkowski”.

GIOVANI IN ITALIA “In Italia quelli di 20 vengon considerati troppo giovani. In Belgio, Olanda e Polonia hanno già 30-40 presenze alle spalle. In Italia si ricerca la figurina. Io sono stato grande fan di Sinisa Mihajlovic quando ha avuto il coraggio di lanciare Donnarumma. Tornando sulla Fiorentina. Sottil o gioca o è giusto che vada via per giocare”.

CALLEJON-CHIESA-SOTTIL “Quello visto a Napoli è stato l’apice. La Fiorentina lo ha preso per 2 anni dopo aver ceduto Chiesa. Ma lo spagnolo non è Chiesa a per tanti motivi. Mi ricordo una scena del ICC. Commisso si era appena insidiato a Firenze e Chiesa voleva già andare alla Juventus. Ricordo una la faccia di quando il giocatore scese dal pullman ed il Presidente si avvicinò per salutarlo. Siamo sicuri che sia stato lo spagnolo quello giusto e non Sottil? Ma qui torniamo sul fatto della mentalità ‘italiana’”

TRIDENTE “Mi aspetto molto di più da Ikonè. È una chiave che apre le cassaforti. Non ha inciso, ma ha fatto vedere cosa potrebbe fare. Mi aspetto di più dal tridente in generale, anche da Nico Gonzalez. Mi aspetto anche l’inserimento di Jovic. Il serbo è un attaccante forte, ma non è un bomber. All’Eintracht segnava, ma aveva dietro una potenza d’urto impressionante con Haller e Kostic. Sulla carta non ha 18-20 gol, poi con il gioco di Italiano potrebbe anche esaltarsi e farli”.

DJURIC “Al 90% ha rifiutato definitivamente la Salernitana. C’è la Fiorentina ed altre due squadre dalla Serie A, ma non il Napoli. Poi ci sono anche altri 2 club esteri. Da qui a martedì e mercoledì potremo avere più informazioni. In questo momento a lui potrebbe star bene il discorso della Fiorentina e fare il vice Jovic. Non è una questione di soldi perchè, magari, in altre squadre potrebbe prendere anche di più. Ad ora, la Fiorentina c’è ed ha un interesse forte. Non ha ancora chiuso, quindi finché non lo chiude ci possono essere inserimenti da parte delle altre squadre”.

GRILLITSCH “Stanno ancora contando i soldi sulle commissioni. Quando queste situazioni si arenano su questioni di soldi e commissioni viaggiano verso un binario morto. Non è ancora definitivamente morta, ma lasciamo uno spiraglio. Al momento in stand-by”.