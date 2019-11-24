Juric: "Peccato non aver chiuso prima la gara. La Fiorentina tecnicamente è forte"
Queste le parole rilasciate in sala stampa da Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona: "Abbiamo fatto una buona partita sotto ogni aspetto. Sono felice, peccato non averla chiusa. Di Carmine ha ques...
Queste le parole rilasciate in sala stampa da Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona: "Abbiamo fatto una buona partita sotto ogni aspetto. Sono felice, peccato non averla chiusa. Di Carmine ha questi colpi. Non stata forse la nostra miglior prestazione stagionale, ma sicuramente la più seria. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, avevamo tutto sotto controllo. Alla squadra darei un voto molto alto contro una Fiorentina che tecnicamente è forte. Oggi c'è stata consapevolezza. Se mi aspettavo una Fiorentina diversa? Parlo della mia squadra".