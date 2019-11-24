Juric: "Peccato non aver chiuso prima la gara. La Fiorentina tecnicamente è forte"

Queste le parole rilasciate in sala stampa da Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona: "Abbiamo fatto una buona partita sotto ogni aspetto. Sono felice, peccato non averla chiusa. Di Carmine ha ques...

A cura di Redazione Labaroviola 24 novembre 2019 20:21

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