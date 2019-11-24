Pezzella costretto ad abbandonare il campo dopo la gomitata ricevuta. Probabile rottura dello zigomo

È il 3’ quando Pezzella salta e riceve una gomitata in pieno volto da Di Carmine. Il numero 10 gialloblù viene ammonito, Montella è costretto a cambiarlo con Ceccherini. Probabile rottura dello zigomo...

A cura di Redazione Labaroviola 24 novembre 2019 16:08

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