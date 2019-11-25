Moviola, l'attaccante Di Carmine doveva essere sanzionato con un cartellino rosso
Secondo il Corriere dello Sport, fa discutere la direzione della partita del giovane arbitro Antonio Giua. L’episodio sotto la lente di ingrandimento è quello del gomito largo dell'attaccante Di Carmi...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 09:47
Secondo il Corriere dello Sport, fa discutere la direzione della partita del giovane arbitro Antonio Giua. L’episodio sotto la lente di ingrandimento è quello del gomito largo dell'attaccante Di Carmine che va a colpire sfortunatamente il difensore viola Pezzella. L’attaccante del Verona, che doveva essere espulso mentre se la cava con una semplice ammonizione. Nel secondo tempo corretta la decisione di annullare la rete di Stepinski per fuorigioco.