Notizie Hellas Fiorentina Fiorentina

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Moviola, l'attaccante Di Carmine doveva essere sanzionato con un cartellino rosso

25 novembre 2019 09:47

Bocci: "Il problema più serio di Chiesa è che alla viola non riserva mai un sorriso né una dichiarazione"

25 novembre 2019 08:14

Caceres: "Momento di sofferenza e difficoltà più che mai umili, sacrifici e voglia di ripartire"

24 novembre 2019 22:32

Mandorlini: "Veloso e Amrabat sono i leader tecnici del Verona. La viola farà un buon campionato"

21 novembre 2019 19:43

Verona-Tabor Sezana 5-1, doppio Di Carmine si candida nella sfida dell'ex. Il racconto

17 novembre 2019 12:51

Hellas, i gialloblu preparano la sfida i viola in amichevole con gli sloveni del Tabor Sezana..

16 novembre 2019 14:22

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