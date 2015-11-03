Notizie Hellas Fiorentina Fiorentina

Moviola, l'attaccante Di Carmine doveva essere sanzionato con un cartellino rosso
25 novembre 2019 09:47
Bocci: "Il problema più serio di Chiesa è che alla viola non riserva mai un sorriso né una dichiarazione"
25 novembre 2019 08:14
Caceres: "Momento di sofferenza e difficoltà più che mai umili, sacrifici e voglia di ripartire"
24 novembre 2019 22:32
Mandorlini: "Veloso e Amrabat sono i leader tecnici del Verona. La viola farà un buon campionato"
21 novembre 2019 19:43
Verona-Tabor Sezana 5-1, doppio Di Carmine si candida nella sfida dell'ex. Il racconto
17 novembre 2019 12:51
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