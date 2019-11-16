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Hellas, i gialloblu preparano la sfida i viola in amichevole con gli sloveni del Tabor Sezana..

Oggi i gialloblù disputeranno un'amichevole contro il Tabor Sezana, formazione attualmente al sesto posto del massimo campionato sloveno. L'incontro servirà a Juricper curare nei dettagli alcuni schem...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2019 14:22
Hellas, i gialloblu preparano la sfida i viola in amichevole con gli sloveni del Tabor Sezana.. -
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Oggi i gialloblù disputeranno un'amichevole contro il Tabor Sezana, formazione attualmente al sesto posto del massimo campionato sloveno. L'incontro servirà a Juricper curare nei dettagli alcuni schemi in vista del prossimo incontro di domenica al Benttegodi contro la Fiorentina. Assenti i nazionali la partita consentirà di mettere minuti nella gambe a chi fino ad ora ha giocato meno. Calcio d'inizio alle ore 14.30 sul campo sportivo di Villafranca.

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