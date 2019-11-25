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Bocci: "Il problema più serio di Chiesa è che alla viola non riserva mai un sorriso né una dichiarazione"

Il giornalista Alessandro Bocci ha scritto al Corriere della Sera di Federico Chiesa: "È da mesi ha smarrito il sorriso e con l’Hellas, nel momento cruciale, non se la sente di entrare. I dolori al pu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 08:14
Bocci: "Il problema più serio di Chiesa è che alla viola non riserva mai un sorriso né una dichiarazione" - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il giornalista Alessandro Bocci ha scritto al Corriere della Sera di Federico Chiesa: "È da mesi ha smarrito il sorriso e con l’Hellas, nel momento cruciale, non se la sente di entrare. I dolori al pube lo tormentano, ma il problema più serio è che alla viola non riserva mai un sorriso né una dichiarazione. In Nazionale con l’Armenia ha segnato il suo primo gol azzurro, colpito due pali e fornito un assist a Orsolini. In viola è diventato quasi inutile e ci vuole un chiarimento con la proprietà in tempi veloci".

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