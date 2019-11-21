Mandorlini: "Veloso e Amrabat sono i leader tecnici del Verona. La viola farà un buon campionato"

L’ex mister dell’Hellas Verona Mandorlini ha parlato a Radio Bruno della prossima partita di campionato Verona-Fiorentina.Queste le sue parole: "Veloso e Amrabat sono i leader tecnici del Verona, se l...

L’ex mister dell’Hellas Verona Mandorlini ha parlato a Radio Bruno della prossima partita di campionato Verona-Fiorentina.

Queste le sue parole: "Veloso e Amrabat sono i leader tecnici del Verona, se la stanno giocando su tutti i campi in questi primi mesi di stagione. Fiorentina? Ha grandi calciatori ed è una buona squadra, credo che farà un buon campiono nonostante la brutta sconfitta contro il Cagliari, i giocatori viola hanno un avuto un calo psicologico inaspettato".