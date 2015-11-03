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Notizie Mandorlini Fiorentina

Mandorlini: "La Fiorentina è in ripresa: ora servono identità e fiducia per uscire dalla zona salvezza"

03 aprile 2026 21:27

Mandorlini: “Cremonese - Fiorentina è la classica partita che deve essere affrontata con carattere”

16 marzo 2026 16:56

Mandorlini: "Ranieri è l'ultimo problema della Fiorentina, ma l'allenatore può cambiare anche il capitano"

10 dicembre 2025 13:48

Mandorlini: "La Fiorentina deve pensare prima al Sassuolo e vincere. Bisogna ragionare una gara alla volta"

03 dicembre 2025 18:38

Mandorlini: "Ora nessuno dà tempo agli allenatori di lavorare, si vuole sempre tutto subito"

12 novembre 2025 14:19

Mandorlini: "La società ha fiducia in Galloppa. Vanoli è il nome giusto per la Fiorentina, ha personalità"

06 novembre 2025 16:54

Mandorlini: "Kean lo vedo dagli occhi che è felice. Nelle altre squadre non lo hanno mai valorizzato"

30 ottobre 2024 14:19

Mandorlini risponde a Criscitiello: "Ho sentito quello che hai detto su Italiano, l'errore è del difensore"

10 giugno 2023 15:49

Mandorlini 'bacchetta' la Fiorentina: "A Firenze non hanno avuto pazienza con Simeone"

28 ottobre 2022 14:52

Mandorlini rassicura su Castrovilli: ''E' ancora giovane, certi cali possono normalmente capitare''

22 febbraio 2022 16:58

Mandorlini rivela: "Una volta Luca Toni si è arrabbiato perchè l'ho paragonato a Simeone"

04 novembre 2021 16:16

Gonzalez out? Mandorlini ha la soluzione: "Castrovilli può giocare esterno. Ha gamba e strappo"

29 ottobre 2021 18:07

Mandorlini: "La Fiorentina puo' essere la sorpresa. Vlahovic sarebbe piu' tranquillo col rinnovo"

08 settembre 2021 13:15

Mandorlini: "Avremmo fatto a meno della gara con la Fiorentina"

26 ottobre 2020 14:20

Mandorlini: "Veloso e Amrabat sono i leader tecnici del Verona. La viola farà un buon campionato"

21 novembre 2019 19:43

Mandorlini: "Castrovilli ha la testa giusta. Non penso che i viola se ne privino. Un domani farà il salto"

18 novembre 2019 12:41

Mardorlini: "Non sono sorpreso da Castrovilli, ma piedi per terra sul paragone con Antognoni"

01 novembre 2019 14:31

Mandorlini: "L'Atalanta se arrivasse quarta e vincesse la Coppa Italia coronerebbe un sogno…"

12 aprile 2019 14:33

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