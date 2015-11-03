Notizie Mandorlini Fiorentina

Mandorlini: "La Fiorentina è in ripresa: ora servono identità e fiducia per uscire dalla zona salvezza"
03 aprile 2026 21:27
Mandorlini: “Cremonese - Fiorentina è la classica partita che deve essere affrontata con carattere”
16 marzo 2026 16:56
Mandorlini: "Ranieri è l'ultimo problema della Fiorentina, ma l'allenatore può cambiare anche il capitano"
10 dicembre 2025 13:48
Mandorlini: "La Fiorentina deve pensare prima al Sassuolo e vincere. Bisogna ragionare una gara alla volta"
03 dicembre 2025 18:38
Mandorlini: "Ora nessuno dà tempo agli allenatori di lavorare, si vuole sempre tutto subito"
12 novembre 2025 14:19
Mandorlini: "La società ha fiducia in Galloppa. Vanoli è il nome giusto per la Fiorentina, ha personalità"
06 novembre 2025 16:54
Mandorlini: "Kean lo vedo dagli occhi che è felice. Nelle altre squadre non lo hanno mai valorizzato"
30 ottobre 2024 14:19
Mandorlini risponde a Criscitiello: "Ho sentito quello che hai detto su Italiano, l'errore è del difensore"
10 giugno 2023 15:49
Mandorlini 'bacchetta' la Fiorentina: "A Firenze non hanno avuto pazienza con Simeone"
28 ottobre 2022 14:52
Mandorlini rassicura su Castrovilli: ''E' ancora giovane, certi cali possono normalmente capitare''
22 febbraio 2022 16:58
Mandorlini rivela: "Una volta Luca Toni si è arrabbiato perchè l'ho paragonato a Simeone"
04 novembre 2021 16:16
Gonzalez out? Mandorlini ha la soluzione: "Castrovilli può giocare esterno. Ha gamba e strappo"
29 ottobre 2021 18:07
Mandorlini: "La Fiorentina puo' essere la sorpresa. Vlahovic sarebbe piu' tranquillo col rinnovo"
08 settembre 2021 13:15
Mandorlini: "Avremmo fatto a meno della gara con la Fiorentina"
26 ottobre 2020 14:20
Mandorlini: "Veloso e Amrabat sono i leader tecnici del Verona. La viola farà un buon campionato"
21 novembre 2019 19:43
Mandorlini: "Castrovilli ha la testa giusta. Non penso che i viola se ne privino. Un domani farà il salto"
18 novembre 2019 12:41
Mardorlini: "Non sono sorpreso da Castrovilli, ma piedi per terra sul paragone con Antognoni"
01 novembre 2019 14:31
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