Mandorlini: "Castrovilli ha la testa giusta. Non penso che i viola se ne privino. Un domani farà il salto"
Queste le parole rilasciate a Tuttomercatoweb.com da Andrea Mandorlini: "Castrovilli ha grandi qualità, è un bravo ragazzo e ha la testa giusta. Arrivato è arrivato, adesso deve mantenersi. Non credo...
A cura di Redazione Labaroviola
18 novembre 2019 12:41
Queste le parole rilasciate a Tuttomercatoweb.com da Andrea Mandorlini: "Castrovilli ha grandi qualità, è un bravo ragazzo e ha la testa giusta. Arrivato è arrivato, adesso deve mantenersi. Non credo che la Fiorentina se ne privi. Sicuramente è un giocatore importante, ha grandissime prospettive. Un domani sicuramente farà il salto”.