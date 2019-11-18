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Mandorlini: "Castrovilli ha la testa giusta. Non penso che i viola se ne privino. Un domani farà il salto"

Queste le parole rilasciate a Tuttomercatoweb.com da Andrea Mandorlini: "Castrovilli ha grandi qualità, è un bravo ragazzo e ha la testa giusta. Arrivato è arrivato, adesso deve mantenersi. Non credo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2019 12:41
Mandorlini: "Castrovilli ha la testa giusta. Non penso che i viola se ne privino. Un domani farà il salto" -
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Queste le parole rilasciate a Tuttomercatoweb.com da Andrea Mandorlini: "Castrovilli ha grandi qualità, è un bravo ragazzo e ha la testa giusta. Arrivato è arrivato, adesso deve mantenersi. Non credo che la Fiorentina se ne privi. Sicuramente è un giocatore importante, ha grandissime prospettive. Un domani sicuramente farà il salto”.

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