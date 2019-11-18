Mandorlini: "Castrovilli ha la testa giusta. Non penso che i viola se ne privino. Un domani farà il salto"

Queste le parole rilasciate a Tuttomercatoweb.com da Andrea Mandorlini: "Castrovilli ha grandi qualità, è un bravo ragazzo e ha la testa giusta. Arrivato è arrivato, adesso deve mantenersi. Non credo...

A cura di Redazione Labaroviola 18 novembre 2019 12:41

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