Mandorlini: "L'Atalanta se arrivasse quarta e vincesse la Coppa Italia coronerebbe un sogno…"

L'ex allenatore dell'Atalanta ha rilasciato la sua intervista alla Gazzetta dello Sport: "Nonostante le tante cessioni, l'Atalanta sta disputando l’ennesima una stagione di grande livello. Il merito è...

L'ex allenatore dell'Atalanta ha rilasciato la sua intervista alla Gazzetta dello Sport: "Nonostante le tante cessioni, l'Atalanta sta disputando l’ennesima una stagione di grande livello. Il merito è della società, ma anche dell'allenatore Gasperini: cambiano gli interpreti, ma mai i concetti di gioco. E l’entusiasmo della città potrebbe fare la differenza. Chance per il quarto posto? Tecnicamente forse è inferiore alle altre squadre, ma fisicamente sta alla grande. La Champions è possibile, sarebbe il coronamento di un sogno. Se arrivasse quarta e vincesse la finale di Coppa Italia a Roma sarebbe una cosa bellissima per il calcio italiano. Il Gasp punta molto sulla Coppa, giusto così. Il 3-3 dell’andata è positivo, ma occhio a questa Fiorentina da rebus”.