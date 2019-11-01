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Mardorlini: "Non sono sorpreso da Castrovilli, ma piedi per terra sul paragone con Antognoni"

A Radio Bruno Toscana è intervenuto il tecnico Andrea Mandorlini: "Sono contento per lui, non sono sorpreso, ho sempre creduto in lui. E’ cresciuto, ha qualità importanti. Si merita questo momento. Me...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2019 14:31
Mardorlini: "Non sono sorpreso da Castrovilli, ma piedi per terra sul paragone con Antognoni" -
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A Radio Bruno Toscana è intervenuto il tecnico Andrea Mandorlini: "Sono contento per lui, non sono sorpreso, ho sempre creduto in lui. E’ cresciuto, ha qualità importanti. Si merita questo momento. Mezz’ala? Può giocare in più ruoli, ha qualità tecniche e fisiche. Non può che migliorare. Castrovilli come Antognoni? Paragone forte, resterei con i piedi per terra, deve continuare questo percorso di crescita al di là del ruolo. Ribery è un esempio che i giovani devono seguire. La Fiorentina può fare di tutto, serve pazienza perché la squadra è stata cambiata tanto. Comunque è una formazione con grande coraggio".

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