Mandorlini: "La società ha fiducia in Galloppa. Vanoli è il nome giusto per la Fiorentina, ha personalità"

News

Mandorlini: “La società ha fiducia in Galloppa. Vanoli è il nome giusto per la Fiorentina, ha personalità”

Redazione

6 Novembre

Aggiornamento: 6 Novembre 2025 · 16:54

di

Andrea Mandorlini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare la situazione in casa Fiorentina

L’ex allenatore del Verona e di Galloppa al Siena, Andrea Mandorlini, analizza il momento Viola a Radio Bruno.

Le sue parole: “Sono passati tantissimi anni da quando ero il suo allenatore, mi piaceva molto come giocatore, ora però è un allenatore. Ha fatto tanta gavetta nella Fiorentina, per lui è un’opportunità importante. Questo dimostra che la società ha fiducia in lui. Lo ricordo un ragazzo molto sveglio e pronto. Vanoli? Ha fatto tante esperienze buone, sia a Torino che a Venezia. È un nome giusto per la Fiorentina, con una personalità importante. Lotta salvezza? C’è tutto per fare bene a Firenze, non capisco come possa essere ultima in classifica. Uscirà senza dubbio da questa situazione”.

