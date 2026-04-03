Mandorlini: “La Fiorentina è in ripresa: ora servono identità e fiducia per uscire dalla zona salvezza”

L’ex allenatore dell’Hellas Verona, Andrea Mandorlini ha parlato ai microfoni de “Il Pentasport” di Radio Bruno della sfida che attende domani la Fiorentina impegnata sul campo del Verona.

Ecco il punto di vista dell’ex tecnico:

“Ultimamente la Fiorentina ha mostrato segnali di ripresa in un campionato finora molto complicato. La squadra è riuscita a migliorare i risultati e a ritrovare una certa continuità, elementi importanti nella corsa per evitare la retrocessione. Dall’altra parte, il Verona si gioca una delle ultime opportunità per restare agganciato alla speranza salvezza.

La sfida si preannuncia complessa, ma la Fiorentina sembra aver ritrovato identità, interpreti e fiducia: aspetti che, con il tempo, possono fare la differenza.”

Sul Verona

“La stagione resta molto difficile e il momento è particolarmente delicato. Probabilmente sarebbe servita maggiore esperienza per gestire meglio il percorso e mantenere la categoria. Dispiace, perché la squadra ha dimostrato di avere qualità, anche se qualcosa si è perso dopo la cessione di Giovane. A questo punto del campionato, il cammino verso la salvezza si fa sempre più complicato.”