Notizie Hellas Fiorentina

Mandorlini: "La Fiorentina è in ripresa: ora servono identità e fiducia per uscire dalla zona salvezza"
03 aprile 2026 21:27
Il Parma vince in extremis e affonda l'Hellas, Cremonese e Genoa pareggiano e la Fiorentina a-3 si avvicina
15 febbraio 2026 17:03
Pugno duro del Governo dopo gli scontri di Pisa, 3 mesi senza trasferte per i tifosi di Hellas e Pisa
22 ottobre 2025 21:39
Il Torino vince in rimonta a Verona, aggancia la Fiorentina e rientra in lotta per un posto in Conference
12 maggio 2024 17:17
Tudor: "Meritavamo di vincere noi, dovevamo chiuderla nel primo tempo, pensato di vincerla"
22 dicembre 2021 21:19
Vittoria cruciale per la stagione. Con il cuore e con la grinta di stasera, salvarsi sarà più facile
20 aprile 2021 23:54
Accordo tra Verona e Fiorentina, Benassi a Firenze per visite mediche. Non ha mai giocato
15 dicembre 2020 14:43
Indiscrezione Ceccherini: accordo totale con l'Hellas. Pradè vuole Fazio per sostitutuirlo. Le ultime
28 settembre 2020 13:40
Da Verona, Benassi ha accettato l'Hellas, adesso tocca alla Fiorentina
28 agosto 2020 16:08
Comunicato Verona dopo la positività di Gabbiadini della Sampdoria al Covid-19: "Tutti in autoisolamento"
12 marzo 2020 21:20
Chiesa prende il palo, l'Hellas va in contropiede e segna. Doppietta di Keane dopo 40 secondi..
28 gennaio 2018 15:56
Fiorentina shock al Franchi, Keane raddoppia al 20'
28 gennaio 2018 15:11
Daniel Bessa chiede la cessione all'Hellas Verona: anche la Fiorentina sul centrocampista brasiliano...
10 gennaio 2018 11:12
Primavera, sconfitta di misura con l'Hellas e niente primo posto
23 settembre 2017 17:31
L'Hellas Verona fa gli auguri alla Fiorentina: "Ci vediamo il 10 settembre"
29 agosto 2017 23:19
Incredibile Cassano! Ci ripensa di nuovo rispetto a stamani: "Hellas, voglio continuare a giocare, ho sbagliato"
18 luglio 2017 16:27
Archivio