Pugno duro del Governo dopo gli scontri di Pisa, 3 mesi senza trasferte per i tifosi di Hellas e Pisa

Stangata per i tifosi di Pisa ed Hellas Verona, secondo quanto riportato da La Nazione, dopo gli scontri avvenuti all’esterno dell’Arena Garibaldi prima della sfida giocata sabato 18 ottobre e terminata 0-0.
Il ministro Piantedosi dopo una consultazione con l’Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive, avrebbe deciso per uno stop alle trasferte di entrambe le tifoserie per 3 mesi.
In attesa dell’ufficialità la misura potrebbe già essere effettiva per la prossima sfida del Pisa in programma a San Siro contro il Milan venerdi 24 Ottobre.
