Chiesa prende il palo, l'Hellas va in contropiede e segna. Doppietta di Keane dopo 40 secondi..
Avvio di secondo tempo irreale della Fiorentina al Franchi di Firenze. Chiesa entra in area e colpisce il palo, l'Hellas riparte nuovamente
A cura di Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 15:56
Avvio di secondo tempo irreale della Fiorentina al Franchi di Firenze. Chiesa entra in area e colpisce il palo, l'Hellas riparte nuovamente con Matos che mette in mezzo per Keane che non sbaglia. Doppietta del classe 2000, di proprietà della Juventus