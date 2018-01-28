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Chiesa prende il palo, l'Hellas va in contropiede e segna. Doppietta di Keane dopo 40 secondi..

Avvio di secondo tempo irreale della Fiorentina al Franchi di Firenze. Chiesa entra in area e colpisce il palo, l'Hellas riparte nuovamente

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 gennaio 2018 15:56
Chiesa prende il palo, l'Hellas va in contropiede e segna. Doppietta di Keane dopo 40 secondi.. -
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Avvio di secondo tempo irreale della Fiorentina al Franchi di Firenze. Chiesa entra in area e colpisce il palo, l'Hellas riparte nuovamente con Matos che mette in mezzo per Keane che non sbaglia. Doppietta del classe 2000, di proprietà della Juventus

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