Il Torino vince in rimonta a Verona, aggancia la Fiorentina e rientra in lotta per un posto in Conference

Al Bentegodi di Verona, il Torino batte per 2-1 l’Hellas, rimontando sui gialloblù. I padroni di casa erano passati in vantaggio al 67° con Swiderski, ma i granata hanno ribaltato la partita con Savva e Pellegri nel finale. Con questo risultato il Torino sale a 50 punti insieme alla Fiorentina, con i viola che però devono ancora disputare il match contro il Monza nel posticipo di domani sera, e recuperare la gara con l’Atalanta, che si giocherà il 2 giugno a Bergamo. I granata quindi hanno ancora qualche speranza per raggiungere l’ottavo posto, che grazie al ranking UEFA significa “Conference League“. L’Hellas Verona invece, vista la sconfitta ottenuta oggi, non è ancora salvo, e rimane fermo al 14° posto con 34 punti, a +4 sull’Udinese 18°, che giocherà domani a Lecce in un caldissimo scontro salvezza.

