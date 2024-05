Pioli: “Ranieri mi ha dato lo spunto per pensare di provare a fare l’allenatore quando ero a Firenze”

Sono stati fianco a fianco per un paio di stagioni alla Fiorentina intorno alla metà degli anni ’90: Ranieri da allenatore, Pioli da calciatore. Insieme hanno riportato la Viola in Serie A nel 1994 consolidando poi negli anni il loro rapporto di stima reciproca. Pioli non ha mai fatto a meno di sottolineare l’importanza avuta da Sir Claudio nella sua formazione da allenatore e anche dopo il match con il Cagliari ha avuto parole d’affetto per il suo vecchio mister.

Così Stefano Pioli: “Ranieri è stato quello che mi ha dato lo spunto per pensare di provare a fare l’allenatore. Ho avuto Claudio come mister quando avevo 28-29 anni, All’epoca la carriera finiva molto prima rispetto ad ora. Con lui ho cominciato a pensare come si preparavano gli allenamenti o la strategia o a come rapportarmi con i giocatori; è un mito, un esempio per la carriera che ha avuto, per la signorilità e la capacità che ha dimostrato, è un grande“. Lo riporta Tuttomercatoweb.

