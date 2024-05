Zufferli arbitrerà il posticipo Fiorentina-Monza, prima volta con i viola, 7 precedenti con i biancorossi

Sarà dunque Luca Zufferli l’arbitro che dirigerà domani sera il posticipo Fiorentina-Monza della 36° giornata di Serie A: per il fischietto della sezione di Udine, sarà il debutto assoluto in una gara con la squadra viola che non ha mai diretto.

Zufferli, invece, con i biancorossi ha diretto 7 partite (2 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta). L’ultimo precedente è Sassuolo 0-1 Monza del 2 ottobre 2023 con rete di Colombo. Lo riporta Tuttomercatoweb.

LAZIO-EMPOLI 2-0: BIANCOCELESTI A +9 DALLA FIORENTINA