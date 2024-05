La Lazio batte l’Empoli 2 a 0 e si allontana in classifica. Il settimo posto dista 9 punti per la Fiorentina

La Lazio conferma il suo ottimo stato di forma e batte l’Empoli per 2 a 0 nel lunch match della 36esima giornata di Serie A. Decisive le rete di Patric, arrivata nel recupero del primo tempo, e di Vecino all’89esimo. Con questa vittoria, la squadra di Tudor consolida il settimo posto e sale a quota 59 punti, staccando Napoli e Fiorentina, fermi rispettivamente a 51 e 50. La squadra gigliata, però, ha due partite in meno rispetto ai biancocelesti, dal momento che scenderà in campo contro il Monza nel posticipo di lunedì. L’altra sfida in meno è il noto recupero contro l’Atalanta, che verrà disputato soltanto il 2 giugno, complici le finali europee raggiunte dai bergamaschi e dai viola.

La Fiorentina può ancora sperare in una qualificazione alle competizioni continentali tramite il campionato. Per farlo, ha bisogno di vincere contro il Monza e contro il Napoli, in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per l’Europa.

LA FIORENTINA CONTATTA ZANIOLO