Il Parma vince in extremis e affonda l’Hellas, Cremonese e Genoa pareggiano e la Fiorentina a-3 si avvicina

Due scontri diretti nella domenica pomeriggio della 25^ di Serie A per la parte bassa della classifica che interessa la Fiorentina di Paolo Vanoli che ieri ha allungato la quota salvezza a 21 punti.

Al Tardini il Parma rinfrancato dalla vittoria in extremis col Bologna riceve il Verona alla disperata ricerca di punti per uscire dall’ultima posizione della classifica.

I ducali passano subito in vantaggio con un tiro dalla distanza con Bernabè e sembrano avvantaggiati dal rosso diretto di Orban che lascia il Verona in 10 nella prima parte del primo tempo.

Gli uomini di Sammarco però trovano il pareggio a fine primo tempo su rigore realizzato da Harroui.

Nel finale succede di tutto ma proprio quando il match sembrava indirizzato sul pareggio il cross di Nicolussi Caviglia trova la testata di Pellegrino che vale il gol del decisivo 2-1.

Tre punti pesantissimi per il Parma che trova la seconda vittoria consecutiva e sale a 29 punti in una posizione di tranquillità. L’Hellas resta in fondo ancorato insieme al Pisa a quota 15.

Vaince la paura allo Zini nel match della 25^ giornata tra la Cremonese e il Genoa. E’ uno 0-0 con pochissime emozioni quello che matura al termine dei 90 minuti, un pareggio che permette ad entrambe le squadre di restare appaiate al 16esimo posto a quota 24 punti, tre in più rispetto a Fiorentina e Lecce (che ha una gara in meno) come riportato da TMW.