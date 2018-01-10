Daniel Bessa chiede la cessione all'Hellas Verona: anche la Fiorentina sul centrocampista brasiliano...

La Gazzetta Dello Sport oggi in edicola afferma che in ottica viola va monitorato anche il nome di Daniel Bessa, dell’Hellas. Il centrocampista nato in Brasile, ma naturalizzato italiano classe 1993,...

La Gazzetta Dello Sport oggi in edicola afferma che in ottica viola va monitorato anche il nome di Daniel Bessa, dell’Hellas. Il centrocampista nato in Brasile, ma naturalizzato italiano classe 1993, ha chiesto la cessione al club gialloblu e la Fiorentina lo segue. Su di lui c’è anche club di Premier. Diverse squadre inglesi, ma anche spagnole, lo hanno messo nel mirino.