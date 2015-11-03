Notizie Bessa Fiorentina

Ronaldo apre, Bessa pareggia. Il Genoa blocca la Juventus, è 1-1. Piatek a secco
20 ottobre 2018 19:39
Lazio, forti contatti con Viviani. In caso di fallimento nuovo tentativo a Giugno..
12 gennaio 2018 18:42
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11 gennaio 2018 10:48
Daniel Bessa chiede la cessione all'Hellas Verona: anche la Fiorentina sul centrocampista brasiliano...
10 gennaio 2018 11:12
Dopo Capoue, tra Torino e Fiorentina si apre una nuova sfida per un centrocampista del Verona...
09 gennaio 2018 12:14
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