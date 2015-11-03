Labaro Viola

Notizie Bessa Fiorentina

Ronaldo apre, Bessa pareggia. Il Genoa blocca la Juventus, è 1-1. Piatek a secco

20 ottobre 2018 19:39

Lazio, forti contatti con Viviani. In caso di fallimento nuovo tentativo a Giugno..

12 gennaio 2018 18:42

Obiang e Bessa obiettivi concreti per il centrocampo: ora Corvino preme sull'acceleratore

11 gennaio 2018 10:48

Daniel Bessa chiede la cessione all'Hellas Verona: anche la Fiorentina sul centrocampista brasiliano...

10 gennaio 2018 11:12

Dopo Capoue, tra Torino e Fiorentina si apre una nuova sfida per un centrocampista del Verona...

09 gennaio 2018 12:14

Archivio

Esplora l'archivio di Bessa

Sett. 42 Sett. 2